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Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.

SAMSUN 19.02.2021, 14:28
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Kar ve buz aktarlara olumsuz yansıdı

Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle insanlar gerekmedikçe dışarı çıkmadığı için aktarların işinde düşüş yaşandı.

Kış mevsimini hareketli geçiren aktarları kar ve buz vurdu. Samsunlu aktarlar birkaç gündür etkili olan kar ve don olayı nedeniyle insanların gerekmedikçe dışarıya çıkmadığını, bu nedenle de satışların eskiye oranla düştüğünü söylediler. Aktarlar, az sayıdaki vatandaşın ise soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen kış çaylarına ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

“İnsanlar dışarı çıkmayınca işler olumsuz etkilendi”

İnsan sirkülasyonunun az olmasından dolayı işlerin bir miktar düştüğünü dile getiren aktar Recai Doğanay, “Kar yağışı ve don olayı insanların sokağa çıkışını biraz engelledi. Yine de soğuk algınlığına karşı iyi geldiği düşünülen çaylara olan ilgi devam ediyor. Ihlamur, keçiboynuzu ve hatmi çiçeği gibi ürünlere ilgi var. Özellikle sıcak tutacak ürünlerin satışı yapılıyor. Bunlara rağmen kar yağışı, işleri bir nebze de olsa düşürdü. Yüksek kesimlerde hala kar var. İnsanlar aşağılara çok fazla inemiyor. Onun etkisi de işlere olumsuz yansıdı. Yağışların birkaç gün duracağı ifade edildi. Böylece işlerin biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi.

Kışın tüketilen ürünlerin fiyatından da bahseden Doğanay, şunları söyledi:

“Ihlamur tedarikinde bir sıkıntı vardı bu da aşıldı. Stoktaki ıhlamurlar piyasaya çıktı ama fiyatlarda bir değişiklik yaşanmadı. Daha çok gram işi ıhlamur satıyoruz. Ihlamurun kilosunu 125 TL’den satıyoruz. Zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi ürünler de ıhlamurla karıştırılarak bu mevsimde sıklıkla kullanılıyor. Çam kozalağı pekmezine de bayağı rağbet var. Bunu, bağışıklığa iyi geldiği için keçi boynuzu pekmezi ile karıştırıp, tüketenler de var. Soğuk havalarda en çok satılan ürünlerden olan tarçının kilosu 90 TL, zencefil 50 TL, hatmi çiçeği 35 TL, zerdeçal 40 TL, ekinezya 90 TL ve karanfilin de kilosu 90 TL’den satılıyor. Keçiboynuzunun kilosu 20 TL’den satıyor. Kuru gıdalardan incir, kayısı ve üzümde de fiyatlar çok ucuz değil. Bu ürünler sezona geçen seneye oranla yüzde 40 gibi bir zam ile başladı. O şekilde de devam ediyor. Kayısının kilosu 40 TL, incir de 60 TL’ye satılıyor.”
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