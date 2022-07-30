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KAPIKAYFEST’te Resul Dindar rüzgarı

Samsun Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali”nin(KAPIKAYFEST) üçüncü gününde Resul Dindar rüzgarı esti.

SAMSUN 30.07.2022, 14:11
KAPIKAYFEST’te Resul Dindar rüzgarı

Samsun Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen “4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali”nin(KAPIKAYFEST) üçüncü gününde Resul Dindar rüzgarı esti.

Türkiye’nin ilk “İklim Değişikliği” temalı festivali olma özelliğini taşıyan festivalin üçüncü günün de Resul Dindar’ı konuk eden Bafra Belediyesi, Kapıkaya’ya gelen misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Dindar, sevilen eserlerini seslendirerek izleyenleri coşturdu. 2,5 saat sahnede kalan Dindar, kendisini izlemeye gelen engelli çocukla yakından ilgilenerek kendisiyle birlikte şarkı söyledi. Karadeniz müzikleriyle coşanlar tulum ve kemençe eşliğinde horon tepti. Resul Dindar’ın şarkılarına binlerce kişilik koro eşlik etti.

Konser öncesi sahne alan Nuri Özdemir’in şarkılar da ilgiyle dinlendi. Konser sonrası Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Sanatçı Resul Dindar’a Bafra’nın simgelerini barındıran bir plaket verdi. Başkan Kılıç, “Her geçen yıl üstüne koyduğumuz Kapıkaya Festivali’ne gerek etkinlik içeriği gerekse katılım oranı olarak çıtayı bayağı bir yükseğe çıkarttık. Baframızın tanıtımında önemli bir yeri olan KAPIKAYAFEST’i birlik ve beraberlik içinde el birliği ile çok daha güzel yerlere taşıyacağız” dedi.

Konsere; Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar, Ahmet Tokgöz ve çok sayıda misafir katıldı.

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