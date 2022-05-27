KAPIKAYAFEST’in tarihi belli oldu

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KAPIKAYAFEST) 27-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

5 gün sürecek festival ile ilgili hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, festival süresince katılımcı ve ziyaretçilere Bafra’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yerinde yaşatmayı amaçlıyor. KAPIKAYAFEST, adrenalini yüksek doğa sporları ve Bafra’ya özgü tüm güzellikleri Türkiye ve dünya gündemine taşımayı amaçlıyor.

Festivalde katılımcılar kültürel pek çok etkinliğe dâhil olabilecek, kamp ve çevresinde eğlenme ve güzel vakit geçirme olanağı bulabilecekler. KAPIKAYAFEST Kızılırmak’ın yanı başında doğanın ve tarihin bir arada olduğu, birçok ekstrem spor ve sportif faaliyetleri ile dünyanın nadir alanları arasında gösteriliyor. Uluslararası bir festival olması sebebiyle KAPIKAYAFEST’e bu yıl da çok sayıda ülkeden sporcu ve katılımcı davet edildi.

Profesyonel ve amatör sporcuların yansıra spora ilgi duyan bireylerin, doğal bir ortamda çadırlarında konakladıkları ve extrem sportif aktiviteleri gözlemleyerek deneme fırsatı bulabilecekleri Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatmak için yoğun bir tempo ile hazırlıklarını sürdüklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “27-31 Temmuz 2022 tarihleri gerçekleşecek festivalimizin her türlü detayı ile ayrı bir özenle hazırlanıyoruz. Bafra’mızın her türlü güzelliğini ulusal ve uluslararası platformda tanıtımında kararlıyız. KAPIKAYAFEST bu tür tanıtımlar için çok önemli bir vitrin” dedi.

Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Kaymakamlığı tarafından da destekleniyor.