KAPIKAYAFEST çok renkli geçecek

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KAPIKAYAFEST) bu yıl daha kapsamlı gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesi, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek KAPIKAYAFEST’te spor ve doğa tutkunlarını yeniden bir araya getirmek için hazırlıkları sürdürüyor. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen KAPIKAYEFEST’in bu yıl daha da yükselen beklentilere cevap verebilmesi için yoğun bir tempoda hazırlandıklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’mızın tarihi değerlerini barındıran Kızılırmak’ın yanı başında Asar Kale ve Paflagonya Kaya Mezarlarının arasındaki eşsiz manzara ile doğa ve spor tutkunlarını bu yıl da misafir edeceğiz. Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz izlenimleri dikkate alarak detaylı bir hazırlık içerisindeyiz. Katılımcılarımızı, konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayabilmek için gereken çalışmalarımızı titizlik içerisinde ve özenle sürdürüyoruz” dedi.

“Festivalimiz bu yıl çok daha güzel olacak”

KAPIKAYAFEST’in Bafra’nın marka değerini yükseltecek değere ve öneme sahip olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, “Festival, bölgemizdeki yüksek dağların yamaç paraşütüne, yürüyüş rotalarının dağcılığa ve Kızılırmak’ın su sporlarına elverişli olmasıdır, tarihi bir mirasın içerinde kalması benzer festivaller arasında bizleri avantajlı kılıyor. Bu gerçek ışığında her detayın üzerinde hassasiyetle duruyor, farklı ve yeni neler yapılabileceğimiz noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 4. Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivalimiz bu yıl çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

KAPIKAYFEST kamp, fotoğrafçılık, workshop çalışmaları, jet boat turları, ATV turları, yamaç paraşütü, bisiklet turları, tandem ve single uçuşları gibi çok değişik bir programla ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlki 2017 yılında 25 bin, son festivalde ise 50 bin kişinin üzerinde katılımla yapılan ve çeşitli spor dallarını aynı ortamda sunarak ulusal ve uluslararası birçok sporcuyu ve doğaseverleri bir araya getiren festivale bu yıl rekor düzeyde katılım bekleniyor.