KAPIKAYAFEST 2022 Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Bafra Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 4.Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali (KAPIKAYAFEST) bünyesinde düzenlenen foto maraton sonuçları açıklandı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Temsilcisi Sami Türkay, fotoğraf sanatçıları Abdullah Sezgin, Ata Yakup Kaptan, Atanur Sevim Güngör Çınar, Hüseyin Turgut, Vedat Soğukpınar’dan oluşan seçici kurul toplanarak, yarışmaya katılan fotoğrafçıların eserlerini titiz bir çalışma ile değerlendirdi. KAPIKAYAFEST 2022 foto safaride 116 fotoğraf arasında dereceye girenler belirlendi.

4. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, foto maraton fotoğraf yarışmasında birinciliği Aydın Tutaş, “Tarihe Yolculuk” adlı fotoğrafı ile kazanırken, İkinciliği Emin Kınay, “Turkuaz” adlı fotoğraf ile üçüncülüğü ise yine Samsun’dan katılan Mustafa Güral, “Geleceğe bakış” adlı fotoğrafla elde etti. Özlem Özyün, “Paraşüt” isimle fotoğrafı ise yarışmada üçüncülük kazandı. KAPIKAYAFEST 2022 foto maratonda Mustafa Güral, “Kapıkaya AstroFoto ve Semaver Keyfi” Serdar Aydın “Samanyolu altında kamp” adlı fotoğrafları ile mansiyon ödülü kazanırken 33 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. KAPIKAYAFEST 2022 Foto maratonuna Samsun, Ankara, Yozgat, Antalya ve Kocaeli’nden çok sayıda fotoğrafçı katıldı. Söz konusu yarışmanın ödül töreni daha sonra belirlenen bir tarihte yapılacak.