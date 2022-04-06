Kanser ve Polis Haftası müzik dinletisi

Samsun’da Kanser ve Polis Haftası dolayısıyla müzik dinletisi düzenlendi.

Samsun’da 1-7 Nisan Kanser Haftası ve 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla müzik dinletisi organize edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü koordinesinde yapılan müzik dinletisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Müzik Korosu sahneye çıktı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen müzik dinletisine Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Sağlık Müdürü Dr. Öğt. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal, emniyet mensupları, sağlık çalışanları ve hastanede tedavi gören kanser hastaları katıldı.

Koro söylediği şarkı ve türkülerle dinleyenleri hem hüzünlendirdi hem de coşturdu.