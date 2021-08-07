Kanser hastaları için yaz uyarıları

Kanser hastalarını sıcaklar konusunda uyaran Medikal Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Yaz gecelerinde sıcak basmalarını yönetmek için yatmadan önce serin bir duş alın. Yatağa girerken hafif giysiler giyin. Dışarı çıkarken yanınızda mutlaka su bulundurun. Güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce yeteri miktarda güneş kremi sürün” dedi.

Sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte kanser hastalarının sıcak basması, terleme gibi şikâyetlerinin de arttığını dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Uzm. Doç. Dr. Yasemin Kemal, yaz mevsiminin daha keyifli ve güvenli geçirmeleri için bazı önerilerde bulundu. Kanser hastalarının sıcak yaz günlerinde tedavilerinin devam ediyor olabileceğini veya tedavi sonrasında takip sürecinde olabileceklerini kaydeden Doç. Dr. Yasemin Kemal, hastalara terin buharlaşmasını sağlayan nefes alabilen kumaşlar giymelerini önerdi.

Yanınızda mutlaka su bulundurun

Susuzluklarını gidermek ve serinlemek için kanser hastalarının soğuk su, taze sıkılmış meyve suları, ayran veya evde yapılmış limonata içilebileceğini aktaran Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Yanınızda mutlaka su bulundurun. Bununla birlikte, sıcak basmalarını tetikleyebileceği ve dehidrasyonu teşvik edebileceği için alkol veya kafein içeren içeceklerden kaçının. Dışarıya sabah erken saatlerinde veya akşama doğru daha serin saatlerde çıkmayı tercih edin. Sıcak yaz gecelerinde sıcak basmalarını yönetmek için yatmadan önce serin bir duş alın. Yatağa girerken hafif giysiler giyin. Doktorunuz egzersiz yapmanızı uygun gördüyse yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Su egzersiz boyunca sıcaklığınızı düşük tutacaktır. Güneş koruyucu kullanmak çok önemli. Dışarı çıkmadan 15-30 dakika önce yeteri miktarda güneş kremi sürün. Her iki saatte bir yeniden uygulayın. Güneş koruma oranının 30 faktör ve üzerinde olmasına dikkat edin. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.