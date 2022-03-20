Kanalizasyondan çamaşır, şişe, teneke çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 4 ana terfi istasyonunda yapılan temizlik çalışmasında 400 tona yakın kaba atık çıktığını açıklayarak, çamaşır, şişe, teneke gibi atıkların kanalizasyona atılmaması uyarısında bulundu.

Kanalizasyon hatlarına atılan çocuk bezleri, iç çamaşırı, ıslak mendiller, ağaç parçaları, poşetler, plastik ve cam şişeler, kumaş parçaları, teneke ve konserve kutuları gibi atıklar kentin altyapısına ciddi zararlar veriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü bu konuda uyarılar yaparak, daha bilinçli ve dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşlar tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına bilinçsizce atılan atıklardan dolayı kentin altyapı şebekeleri kullanılamaz hale geliyor. Kanalizasyon şebekelerini arıtma tesislerine bağlayan terfi merkezlerindeki pompa, motor, vana ve

çekvalf gibi mekanik ekipmanlar da sürekli arızalanıyor. Bu nedenle de terfi merkezleri ve atık su arıtma tesislerini çalışır halde tutmak için büyük bedeller ödeniyor.

400 ton kaba atık çıkarıldı

2021 yılında 4 ana terfi istasyonunda yapılan temizlik çalışmasında 400 tona yakın kaba atık, çöp terfi istasyonlarından çıkarıldı. 38 bin 192 metre kanalizasyon altyapı şebekesi temizlendi. Yapılan temizlik çalışmasında 150 tona yakın kaba atıkta kanalizasyon hatlarından çıkarıldı. Sadece terfi istasyonlarında yapılan temizlik çalışmasının maliyeti 465 bin TL oldu.

Kendi bakım ekibini kurdu

SASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bilinçsizce atılan çöplerden dolayı pompa ve motor gibi mekanik ekipmanlarda oluşacak arızaları minimize etmek için 2021 yılında kendi bakım ekibini kurdu. 2020 yılında ihaleyle yaptırılan tesisatların bakımları 3 milyon 600 bin TL’ye mal olurken, 2021 yılında ustalardan oluşan ekiplerin çalışmasıyla bu rakam 1 milyon 900 bin TL’ye düştü. Maliyetin 2022 yılında daha da azalması bekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tıkanan kanalizasyon şebekelerinin açılması, terfi istasyonlarının temizlenmesi, atık su arıtma tesislerindeki arızaların giderilmesi ve işletme bakım giderlerinin ciddi bir maliyet getirdiğini belirtti. Başkan Demir, “Terfi istasyonlarımız, atık su arıtma tesislerimiz şehrimizin kanalizasyon şebekesinin kalbidir. Dolayısıyla düzenli olarak çalışmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu ile bu tesislerimizin işletme bakım giderlerini daha da düşürebiliriz. Bütün altyapı tesisleri şehrimizin malıdır" ifadelerini kullandı.