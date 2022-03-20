banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
İnfaz koruma memurlarına müjde!
İnfaz koruma memurlarına müjde!
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
BM: “Ukrayna’da 847 sivil hayatını kaybetti”
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
MHP’li Kılıç’tan ‘6+1’ göndermesi
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere’de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Kanalizasyondan çamaşır, şişe, teneke çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 4 ana terfi istasyonunda yapılan temizlik çalışmasında 400 tona yakın kaba atık çıktığını açıklayarak, çamaşır, şişe, teneke gibi atıkların kanalizasyona atılmaması uyarısında bulundu.

SAMSUN 20.03.2022, 14:00
Kanalizasyondan çamaşır, şişe, teneke çıktı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında 4 ana terfi istasyonunda yapılan temizlik çalışmasında 400 tona yakın kaba atık çıktığını açıklayarak, çamaşır, şişe, teneke gibi atıkların kanalizasyona atılmaması uyarısında bulundu.

Kanalizasyon hatlarına atılan çocuk bezleri, iç çamaşırı, ıslak mendiller, ağaç parçaları, poşetler, plastik ve cam şişeler, kumaş parçaları, teneke ve konserve kutuları gibi atıklar kentin altyapısına ciddi zararlar veriyor. SASKİ Genel Müdürlüğü bu konuda uyarılar yaparak, daha bilinçli ve dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşlar tarafından kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına bilinçsizce atılan atıklardan dolayı kentin altyapı şebekeleri kullanılamaz hale geliyor. Kanalizasyon şebekelerini arıtma tesislerine bağlayan terfi merkezlerindeki pompa, motor, vana ve

çekvalf gibi mekanik ekipmanlar da sürekli arızalanıyor. Bu nedenle de terfi merkezleri ve atık su arıtma tesislerini çalışır halde tutmak için büyük bedeller ödeniyor.

400 ton kaba atık çıkarıldı

2021 yılında 4 ana terfi istasyonunda yapılan temizlik çalışmasında 400 tona yakın kaba atık, çöp terfi istasyonlarından çıkarıldı. 38 bin 192 metre kanalizasyon altyapı şebekesi temizlendi. Yapılan temizlik çalışmasında 150 tona yakın kaba atıkta kanalizasyon hatlarından çıkarıldı. Sadece terfi istasyonlarında yapılan temizlik çalışmasının maliyeti 465 bin TL oldu.

Kendi bakım ekibini kurdu

SASKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda bilinçsizce atılan çöplerden dolayı pompa ve motor gibi mekanik ekipmanlarda oluşacak arızaları minimize etmek için 2021 yılında kendi bakım ekibini kurdu. 2020 yılında ihaleyle yaptırılan tesisatların bakımları 3 milyon 600 bin TL’ye mal olurken, 2021 yılında ustalardan oluşan ekiplerin çalışmasıyla bu rakam 1 milyon 900 bin TL’ye düştü. Maliyetin 2022 yılında daha da azalması bekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tıkanan kanalizasyon şebekelerinin açılması, terfi istasyonlarının temizlenmesi, atık su arıtma tesislerindeki arızaların giderilmesi ve işletme bakım giderlerinin ciddi bir maliyet getirdiğini belirtti. Başkan Demir, “Terfi istasyonlarımız, atık su arıtma tesislerimiz şehrimizin kanalizasyon şebekesinin kalbidir. Dolayısıyla düzenli olarak çalışmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu ile bu tesislerimizin işletme bakım giderlerini daha da düşürebiliriz. Bütün altyapı tesisleri şehrimizin malıdır" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Kasımpaşa 30 38
12. Sivasspor 30 38
13. Galatasaray 29 38
14. Kayserispor 30 38
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 30
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19