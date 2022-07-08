banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı

Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 08.07.2022, 17:12
Kamyonet kanala uçtu: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Rasim Karahan idaresindeki 16 ALJ 985 plakalı kamyonet Altınay Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan G.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu