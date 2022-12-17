Kamu işçileri kadro istedi

SAMSUN (İHA) – Kamuda çalışan işçiler kadro istediler.

Kamuda çalışan fakat kadroya alınmayan işçiler Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Tüm Kamu Çalışanları Eğitim, Kültür, Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMKAMU-DER) öncülüğünde toplanan kalabalık “Kadro İstiyoruz” yazılı dövizler taşıdılar. Basın açıklaması öncesi konuşan TÜMKAMU-DER Genel Başkanı Halit Önük, kamuda çalışan 800 bin civarı tüm taşeronlara ayrım yapılmadan kadro verilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra basın açıklamasını okuyan TÜMKAMU-DER Samsun İl Başkanı Zuhal Alkan, “Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek bir taşeron yasasından bahsedilmektedir. İşte bu tasarı kamuda taşeron sisteminin kökünü kazımalı yok etmelidir. O iş bu iş değil yüzde 70 ya da 4 Aralık değil, özel maddeyle kapsam dışı bırakılan HBYS değil herkes kadroya alınmalıdır. Bu düzeltilemez bir durum değildir. İhale türü nedeniyle kapsam dışı kalan tüm taşeronlar adına; HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), yemekhane, kiralık araç şoförleri, radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon, diş protez, fizyoterapist, biyologlar, karayolları yol bakım, sosyal tesis çalışanları, milli eğitim, çağrı merkezi, enerji çalışanları, doğa koçuma milli parklar. Bu durumun düzeltilmesi için siz değerli büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldılar.