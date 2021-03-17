"Kalın bağırsak ve rektum kanserinde tamamen iyileşmek mümkün"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, kalın bağırsak ve rektum kanserinde endoskopik yöntemlerle tamamen iyileşmenin mümkün olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, kolon kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. Kanserin öncüsü poliplerin erken evrede, kansere dönüşmeden teşhisinde kolonoskopinin büyük öneminin olduğunu belirten Opr. Dr. Sedat Ocak, "50 yaşını geçen hastalarımızda yüzde 25’i oranında polip saptanabiliyor. Yine 60 yaşını geçen hastalarımızın da yüzde 40’ı kanser öncüsü dediğimiz polipler görülebilmektedir. Onun için kolonoskopik yöntemlerde bu poliplerin ortadan kaldırılması ve sonradan tekrar amacıyla kontrol edilmesi çok önemlidir. Kolonoskopik yöntemlerin giderek artan sıklıkta kullanılması ile artık kolon kanserinde tedavi oranı ve başarı yüzdesi giderek artmaktadır" dedi

Opr. Dr. Sedat Ocak, kolonoskopi hakkında şu bilgileri verdi: "Kolonoskopi sırasında poliplerin alınmasına polipektomi diyoruz. Bu polipektomi kolonoskopi esnasında kolonoskopinin içerisinden geçirilen özel bir halka şeklinde aletle kökünden alınabiliyor.

Oldukça sık gördüğümüz iltihaplı bağırsak hastalıklarının hem tanısının konulmasında hem de tanıdan sonraki tedavisini takibinde muhakkak kolonoskopik yöntemlerle kalın bağırsağın tamamını değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Yine cerrahi geçirmiş kalın bağırsak kanseri hastaların hastalığının tekrar nüks edip etmediğini anlamaması belli aralarda kolonoskopi yapılması şarttır. Artık günümüzde bazı kalın bağırsak ve rektum kanserinde yine endoskopik yöntemlerle tamamen iyileşmek mümkün."