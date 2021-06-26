Kahvehane ve çay ocakları denetlendi

İlkadım Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerinde faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocaklarını denetledi. 28 iş yerini mercek altına alan ekipler 4 iş yerine cezai işlem uyguladı.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı 8 kişiden oluşan 4 farklı denetim ekibi, kentin işlek yerleri başta olmak üzere çeşitli mahallelerde faaliyet gösteren kahvehaneleri kontrol etti. Ekipler, söz konusu kahvehane ve çay ocakları denetiminde, iş yeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik, bağlı bulundukları odadan alınmış fiyat listesinin görünür yere asılması, yangın tüpü, oyun malzemeleri, çay bardağı ve fincan gibi malzemelerin temizliğini kontrol etti. Denetimde, belirtilen kurallar çerçevesinde 24 işletmenin faaliyetini eksiksiz sürdürdüğü tespit edildi. Genel temizlik başta olmak üzere diğer kurallara uymadığı ortaya çıkan 4 kahvehane için de her birine idari para cezası kesildi.

Denetimlerin kahvehanelerle sınırlı tutulmayıp tüm işyerlerini kapsayacak şekilde devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halk sağlığını ilgilendiren konularda asla taviz verilmeyeceğini söyledi.