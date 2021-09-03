Kahvehane baskınını gerçekleştiren şahsın aracında çok sayıda mermi bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kahvehane baskınında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen katil zanlısının aracında çok sayıda mermi bulundu.

Dün gece Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, olay yerinden 50 metre ileride Güven Sokak’ta aracını park ettikten sonra kahvehaneye gelen Uğur Demet(36), burada masada oturan Selçuk Söyleyen’e(55) ateş etti. 6 kurşun isabet eden Selçuk Söyleyen ağır yaralandı. Daha sonra kahvehanede açtığı rastgele ateş sonucunda Necmi Bülbül(55), Aziz Namlı(40) ve Zeynel Dönge(38) yaralandı. Kahvehaneden çıkan Uğur Demet, kahvehane dışında henüz kimliği belirlemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu karın boşluğuna ve kasığına aldığı kurşunlarla yere yığıldı.

Yaralılar Selçuk Söyleyen, Necmi Bülbül, Aziz Namlı, Zeynel Dönge ve Uğur Demet 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahvehanede duvardan seken merminin şakak kemine gelmesiyle yaralanan Zeynel Dönge ve koluna kurşun isabet eden Necmi Bülbül tedavilerinin ardından taburcu edildi. Karın bölgesine ve kasığına aldığı mermilerle ağır yaralanan Uğur Demet, polis korumasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Aziz Namlı da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Uğur Demet yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bu sabah Uğur Demet’in olay yerine geldiği Güven Sokak’ta park halinde bulunan aracını çekiciyle Asayiş Büro Amirliği’ne getirdi. Burada yapılan aramada araçta çok sayıda mermi bulundu. 3 gün önce aynı kahvehanede Selçuk Söyleyen ile Umut Demet arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.