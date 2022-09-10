’Kahvaltı’ okul başarısını ve odaklanmayı arttırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan, kahvaltının öğrencilerde okul başarısını ve odaklanmayı attırdığını söyledi.

Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin hayatın her döneminde olduğu gibi, büyüme ve gelişmenin ilk başladığı ve alışkanlıkları edinmeye başlanılan çocukluk döneminde ekstra bir önem kazandığını ifade ediyor. Bu dönemde çocuklara verilen beslenme eğitimi ile ileride sağlıklı yetişkinler olmalarına büyük zemin hazırlandığını ifade eden Medicana Int. Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemre Balkan okul dönemi doğru beslenmeye dair bilgi verdi.

“Kahvaltıyı atlamayın”

Kahvaltının öneminden bahseden Cemre Balkan, “Kahvaltının okul başarısını ve odaklanmayı arttırdığı kanıtlanmıştır. Çocuğunuza mutlaka 1 yumurta yanına 1 dilim peynir, zeytin, ekmek ile kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Eğer ‘çocuğum kahvaltı yapmayı sevmiyor’ diyorsanız farklı alternatifler deneyebilirsiniz. Ekmek üstü şekersiz fıstık ezmesi ve muz veya 1 porsiyon meyve ile 1 bardak süt veya 2 dilim tam buğday ekmek arası peynirli bir tost ya da şekersiz bir krep/pankek yapılabilecekler arasında. Eğer okul yemekhanesi var ise mutlaka menü listesini istemelisiniz. Yiyebilecekler hakkında konuşun ve ona göre çocuğunuzun yanına ara öğün koyun. Menüde sağlıksız olduğunu düşündüğünüz yemekler varsa bunu menüyü hazırlayan kişi ile konuşabilirsiniz. Evde yaptığınız öğünü okulda çıkan menüye göre ayarlayın. Öğlen et ağırlıklı bir beslenme var ise akşam sebze ile dengeleyebilirsiniz. Okulda öğlen yemeği çıkmıyor ise peynirli/tavuklu bir sandviç ya da köfte ekmek götürülebilir. Evdeki sebze yemeklerinden yanına makarna, bulgur gibi bir karbonhidrat grubu ekleyerek de beslenme çantasına koyabilirsiniz” dedi.

“Mevsiminde tüketim çok önemli”

Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine değinen Balkan, “Çocuklarınızın mevsiminde tükettiği meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Tüketmediği noktalarda bir takım alternatifler üretmek elinizde. Bunlar ıspanaklı gözleme, meyve dilimleri, sebzeli makarna, fırın mücver gibi alternatifler olabilir. Çocuğunuzun şekerli içecekler yerine ev yapımı komposto, taze sıkılmış meyve suyu, ayran, süt tercih etmesini sağlayın. Katkı maddeli besinler, özellikle lezzet arttırıcı olarak kullanılan MSG (monosodyum glutamat) içeren paketli gıdalar alerjileri tetikleyebiliyor. İleri dönemde insülin direnci oluşumu, diyabet, obezite, alzheimera sebebiyet verebiliyor. Ara öğünlerde çıkan kek, poğaça, kantindeki bisküvi ve çikolatalara dikkat edilmeli. İçerisinde glikoz, früktoz şurubu olmayan sağlıklı atıştırmalıklar, meyve, süt, ayran, çiğ kuruyemiş, ev yapımı kek, ufak bir sandviç ara öğün olarak çocuğunuzun beslenme çantasına koyabilirsiniz. Sizin de tüm bu yolculukta çocuğunuzla benzer beslenin ki örnek olun. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara iyi alışkanlıklar kazandırabilmek bizim elimizde unutmayın” diye konuştu.