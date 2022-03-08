Kadınlara 8 Mart hediyesi havacılık tanıtımı

Samsun’da üniversite öğrencisi kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası hediyesi olarak havacılık tanıtıldı.

IWF Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde yapılan programda havacılık, mühendislik, işletme ve teknisyenlik bölümlerinde eğitim alan 10’a yakın kadın öğrenci Samsun-Çarşamba Havalimanı’na götürüldü. Buradaki uçuş akademisinde eğitmenlerce dünya havacılık tarihi ve Türkiye havacılık tarihi hakkında bilgi verildi. Kadınların havacılık tarihindeki yeri de konular arasında yer buldu. Eğitimde bir kadın pilot da pilotluk mesleği ve havacılıktaki diğer meslek grupları hakkında bilgiler aktardı.

IWF Türkiye Havacı Kadın Lideri Aslıhan Bulut Aydemir, “Burada üniversite öğrencilerimizin, havacılığa ilgi duyan arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Aslında cinsiyet faktörünün havacılık içerisinde hiçbir yerinin olmadığını, istediğimiz zaman havacılıkta çok güzel bir şekilde etki oluşturabileceğimizle ilgili bir sürü bilgi verdik. Etkileşimde bulunduk. Havacılığın kadınla beraber yükseleceğine inancım tamdır” dedi.

Yapılan tanıtımların ardından öğrenciler uçakları yakından gördü. Mustafa Kemal’in Uçakları: Türkiye’nin Uçak İmalat Tarihi (1923-2012) adlı kitap öğrencilere günün hatırası olarak hediye edildi.