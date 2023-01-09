Kadınlar, ‘Hanım Konakları’ ile sosyalleşme imkanı buluyor

Samsun’un Canik ilçesinde kadınlar, ‘Canik Belediyesi Hanım Konakları’ ile sosyalleşme imkânı buluyor.

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda ilçedeki kadınların istihdamına yönelik sertifikalı mesleki eğitimler yoğun ilgiyle devam ediyor. Mesleki eğitimlerle beraber ilçedeki kadınlar için aile, toplum, sağlık, kişisel gelişim seminerleri ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemeye devam eden Canik Belediyesi Hanım Konakları gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir topluyor.

Kadınlar sosyalleşme imkânı buluyor

Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda ilçedeki kadınların aldıkları eğitimlerle meslek sahibi olduğunu, birlikte vakit geçirerek sosyalleştiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda ilçemizdeki kadınlara yönelik ücretsiz mesleki eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Birçok farklı alanda ücretsiz sertifikalı eğitim imkânı sunuyoruz. İlgi alanlarına göre aldıkları eğitimlerle uzman bireyler olarak yetişen, kendini geliştiren hanım kardeşlerimiz sertifikalarını alarak meslek sahibi oluyor. Çalışma hayatında bilgi ve emekleriyle var olan hanım kardeşlerimiz üretimde söz sahibi oluyor. Hanım Konaklarımızda düzenlediğimiz etkinler ve aktivitelerle ilçemizdeki kadınlar birlikte vakit geçirerek sosyalleşme imkânı buluyor” dedi.

Canik’te kadınlara özel seminerler

Hanım Konakları’nda ilçedeki kadınlara yönelik seminerler düzenlendiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hanım Konaklarımızda mesleki eğitimlerimizle birlikte ilçemizdeki kadınlara yönelik özel seminerler düzenliyoruz. Alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz seminerlere hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Aile, toplum, sağlık, kişisel gelişim ve daha birçok konu başlığında belirlediğimiz program dâhilinde seminerlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hanım konaklarımızda nice güzel ve verimli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.