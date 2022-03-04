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Kadın Emeği Çarşısı açıldı

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte İl Kadın, Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen ’Kadın E(k)meği Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi.

SAMSUN 04.03.2022, 14:30
Kadın Emeği Çarşısı açıldı

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte İl Kadın, Aile ve Çocuk Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen ’Kadın E(k)meği Çarşısı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde açılan çarşıda Samsun Valiliği Sosyal Dayanışma Merkezi, Samsun Kadın Kooperatifleri, Büyükşehir Belediyesi İpek ve Kenevir Dokuma Atölyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Konukevlerindeki kadınların birbirinden kıymetli el emeği, göz nuru ürünleri yer alıyor. 4-6 Mart 2022 tarihleri arasında açık olacak çarşının ilk ziyaretçileri Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Başta kadınlarımız ve çocuklarımız olmak üzere ailenin her bir ferdinin hukuksal, ekonomik, sosyokültürel ve eğitimsel açıdan hayata daha güçlü tutunabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde ve ilimizde hiçbir kadının ve insanın şiddete maruz kalmadığı, insan hakları temelinde güçlü aile, güçlü toplum modelinin inşasına yön verecek projeler üretiyor, kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve hediyelik eşyadan dokuma ve tekstile çeşitli alanlarda birçok yöresel ürün ile kadınlarımızın emeklerini ekonomiye kazandırırken ilimizin tanıtımına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu sergiye destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bütün Samsun sathında Bakanlık destekli çok güzel bir proje uygulanması neticesinde bugün ürünlerini görüyoruz. Özellikle kadınlarımızın sanat becerilerini ürüne dönüştürürken üst ölçekte de inşallah elektronik internet ortamında satış mekanizması da dahil markalaşmaya doğru hızla gidiyoruz. Sanıyorum 13 tane kooperatifimiz Samsun’da bu konuda yapılandı. Arkasında daha yapılacaklar var. Kadınlarımızın etkin bir şekilde üretime katılmasını toplum hayatında çok daha etkin olmasını hem kültürde hem sanatta hem üretimde her alanda çok daha güçlü var olmasını sağlayacak projeler yürütüyoruz. Bu sergi de bunun örneklerinden bir tanesi” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve eşi Gülay Deveci de çarşıyı ziyaret etti. Sergideki tüm stantlarda ürünleri inceleyip sohbet etti. Başkan Deveci Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ürünleriyle ilgili de bilgi aldı.

Başkan Cemil Deveci, “Samsun’da ilk kez kadın girişimi kooperatifi kurduk. Ondan sonra Samsun’un diğer ilçelerinde de kooperatifler oluştu. Şimdi birlik çalışması yapılıyor. Onların ürünlerini kentin değişik yerlerinde buna benzer mekanlarda sergiliyoruz. Tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. İyi bir girişim doğru bir çalışma yönetim. Kooperatifler birbirinin ürettikleri ürünleri görüyorlar. Kendilerine görev sahibi oluyorlar. Aralarında tatlı bir kalite yarışı da oluyor. Bu yönüyle çok yararlı bir çalışma. Tüm ürünleri gezdik gördük. Hepsi birbirinden başarılı” şeklinde konuştu.

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