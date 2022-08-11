KADES ve UYUMA, Kavaklı kadınlara anlatıldı

Samsun’un Kavak ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliğinde kadınlara yönelik Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) konularında eğitim semineri düzenlendi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı başkanlığında Kadın Girişimciler Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen KADES ve UYUMA uygulamaları hakkında yapılan toplantıya Jandarma Komutanı Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Zahide Yavuz, Halk Eğitim Müdürü Zekeriya Ersoy, İlçe Müftüsü Yakup Belen, Kavak YEG Müdürü Ebru Akman, Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Zeynep Okuyucu ve Kavaklı kadınlar katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ömer Saygılı, KADES ve UYUMA uygulamalarının hayat kurtardığını söyledi. Kaymakam Saygılı, mobil uygulama olarak kullanılan KADES, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanılıp geliştirilerek kullanıma sunulan hayati öneme sahip resmi bir uygulama olduğunu belirterek, “Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlarımız bu uygulama sayesinde akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda çok hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Yine UYUMA isimli uygulama da uyuşturucu ile mücadele kapsamında, işlenmekte olan uyuşturucu suçlarıyla ilgili vatandaşlarımızın kolayca yer bildirim ihbarında bulunabileceği hayati öneme sahip mobil bir uygulamadır. Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla bu uygulamayı da aktif şekilde kullanmalıyız” dedi.

Seminerde ayrıca jandarma ve emniyet birimlerince, kadınlara KADES ve UYUMA uygulamalarının teknik olarak nasıl kullanılacağı hakkında görsel sunumlar eşliğinde bilgilendirme yapıldı.