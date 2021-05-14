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Kaçak içki ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada kaçak içki ele geçirildi

SAMSUN 14.05.2021, 14:16
Kaçak içki ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre jandarma, Yukarı Engiz Mahallesi’nde A.Ş. (61) isimli şahsın evinde kaçak olarak temin ettiği içleri, evine gelen şahıslara satarak haksız kazanç elde ettiği duyumunu aldı. Bunun üzerine alınan arama kararı ile jandarma ekiplerince evde yapılan aramada 3 litre votka, biner ml 10 adet viski ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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