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Kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun’un Yakakent ilçesinde sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
SAMSUN 16.12.2022, 10:05
Samsun’un Yakakent ilçesinde sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak alkolle mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan aramalarda 44 litre etil alkol, 2 litre sahte içki ve 11 adet boş cam şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.