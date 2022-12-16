Kaçak alkol ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’un Yakakent ilçesinde sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ve sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı nedeniyle kaçak alkolle mücadele kapsamında İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan aramalarda 44 litre etil alkol, 2 litre sahte içki ve 11 adet boş cam şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.