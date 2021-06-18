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JASAT ekipleri 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Samsun’un Bafra ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

SAMSUN 18.06.2021, 14:40
JASAT ekipleri 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Samsun’un Bafra ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda hakkında 8 yıl 4 ay yakalama kararı olan U.Ş. isimli şahıs yol kontrolünde ekiplerce yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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