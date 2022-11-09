Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince Evrenuşağı Mahallesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonda bir ikamette yapılan aramada 3,5 kilo skunk maddesi, 1 hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili Bahadır B. ve Asuman B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.