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Jandarmadan online trafik eğitimi
Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, salgın döneminde uzaktan online sistem üzerinden canlı trafik semineri verildi.
SAMSUN 22.12.2020, 16:26
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, salgın döneminde uzaktan online sistem üzerinden canlı trafik semineri verildi.
Çarşamba ilçesi Ağcagüney İlkokulu’nda yapılan seminerde toplam 42 öğrenciye sunum yapıldı. Online olarak gerçekleştirilen seminerde pandemi döneminde toplu taşımada uyulması gereken kurallar, maske mesafe ve hijyen konusunda öğrenciler uyarıldı.Güvenli oyun alanları, bisiklet sürme kuralları konusunda öğrenci ve velilere bilgilendirme yapıldı.
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