jandarmadan mısır tarlasına kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma tarafından mısır tarlasına yapılan operasyonda 97 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesinin Esatçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığın ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda N.K.’nin (54) evinin arka kısmında bulunan mısır tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarlada ekili 97 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan N.K. Çarşamba Adliyesine sevk edildi.