Jandarmadan ‘kumar’ baskını

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmada, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden Kovid-19 nedeniyle izinde olduğu öğrenilen ve “büyükbaş hayvan hırsızlığı, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından sabıkası bulunan Y.A. (47) isimli şahsın Namazlı Mahallesi’ndeki evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine yapılan aramalarda, K.Ö. (57), H.Ç. (59), H.D. (46), cezaevinden izinli olduğu öğrenilen I.A. (55), E.K. (46), I.Ö. (56) ve ev sahibi Y.A. (47) isimli şahısların kumar oynamak için toplandıkları ve beklemekte oldukları, olay yerinde bulunan H.Ç. (59) ve H.D. (46) isimli şahıslara aynı suçtan daha önceden işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Y.A. isimli şahsın evinin eklentilerinde yapılan aramada vitrin olarak tabir edilen dolapta poşet içerisinde yaklaşık 1 kg kubar esrarın yanı sıra ev ve bahçede yapılan aramada 3 adet adisyon fişi, 32 adet iskambil kağıdı, 10 adet boş senet, 2 adet kasa defteri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma” ve “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçlarından adli işlem başlatılırken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.