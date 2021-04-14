banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ahmet Altan tahliye edildi!
Ahmet Altan tahliye edildi!
Mustafa Muhammed testinin pozitif olduğunu duyurdu
Mustafa Muhammed testinin pozitif olduğunu duyurdu
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut vefat etti
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan Kanata açıklaması

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 14.04.2021, 20:38
2
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri bir eve yaptıkları baskında kaçak içki ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri alınan bilgiler doğrultusunda alkollü içki ürettiği iddia edilen İ.T.’nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 16 litre viski, 12 litre kanyak, 5 litre votka ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili İ.T. gözaltına alındı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
11°
parçalı bulutlu