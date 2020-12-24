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Jandarmadan HES kodu uygulaması
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı’nın “Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelgesi kapsamında “HES kodu uygulaması” yaptı.
SAMSUN 24.12.2020, 14:54
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı’nın “Şehirlerarası Yolculukta HES Kodu Zorunluluğu” konulu genelgesi kapsamında “HES kodu uygulaması” yaptı.
Kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında HES zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri Bafra-Kavak karayolunda “HES kodu uygulaması” yaptı. Yapılan uygulamalarda sürücüler ve araçlarda bulunan yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.Denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.
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