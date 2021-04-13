Jandarmadan HES kodu denetimleri

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından Ramazan’ın ilk gününde de HES kodu denetimleri devam etti.

Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde HES kodu uygulaması yapıldı. Ekipler karayolu üzerine sürücülere HES kodu sorgulaması yaparak, korona virüs tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uyguladı. Ayvacık yolu üzerindeki uygulamanın gün boyunca süreceği öğrenildi.