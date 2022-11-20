Jandarmadan düğün magandalarına geçit yok

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri düğün magandalarına geçit vermiyor.

Dededağ Mahallesi’nde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğünde silahla havaya ateş eden şahısları kameraya aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kimlikleri tespit edilen B.B., İ.B., K.Ç., Ö.Ç. ve İ.A.’ya ait ikametgahlarda yapılan aramada 2 adet 9 mm tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ,13 adet 9 mm fişek ve 73 adet boş kovan ele geçirdi. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen şahıslara genel güvenliğini kasten tehlikeye sokaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldılar.