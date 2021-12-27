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Jandarmadan drone destekli trafik denetimi
Samsun’un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.
SAMSUN 27.12.2021, 15:15
Samsun’un Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Havza-Bafra karayolunda drone destekli denetim gerçekleştirildi.
Denetimde vatandaşlara trafik kurallarına uymaları uyarılarda bulundu. Ekipler tarafından Havza’da radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği bildirildi. Denetimlerde kırmızı ışık, kemer kullanımı, sürücülerin telefonla konuşması gibi ihlal yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.