banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?

Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki çocukların bayramını kutlayıp, bayrak hediye etti.

SAMSUN 23.04.2021, 17:39
2
Jandarmadan çocuklara 23 Nisan hediyesi

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçedeki çocukların bayramını kutlayıp, bayrak hediye etti.

Samsunda Jandarma ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara hediyeler verdi. Tekkeköy İlçe Jandarma ekipleri, dünya üzerinde etkili olan korana virüsü nedeniyle pandemi önlemleri kapsamında kapanan okullar yerine 23 Nisan’ı evinde kutlamak zorunda kalan çocukları unutmadı.

Ekipler 23 Nisan’ı evinde kutlayan çocuklara bayrak hediye ederek günün anlam ve önemini vurgulayıp, sevinçlerine ortak oldu. Bayraklarını alan çocuklar jandarma personellerine teşekkürlerini iletirken sevinçleri gözlerinden okundu.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık