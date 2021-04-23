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Jandarma yüzleri güldürdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

SAMSUN 23.04.2021, 16:17
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Jandarma yüzleri güldürdü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçedeki çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ilçe genelinde birçok çocuğa hediye takdiminde bulundular. İlçenin Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından şehir merkezinde 23 Nisan coşkusu yaşayan çocuklara hediye takdiminde bulunan jandarma personelleri, büyük mutluluk yaşattı.

Hediye alan çocuklar jandarma personellerine teşekkür ederken, aldıkları hediyeler sonrası miniklerin yüzlerinin gülmesi gözlerden kaçmadı.
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