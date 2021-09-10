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Jandarma tarafından evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

SAMSUN 10.09.2021, 17:09
Jandarma tarafından evinde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu evinde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda S.K.’nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 170 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza, 2.4 gram esrar maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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