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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
Jandarma tarafından esrarla yakalandı
Samsun’da bir kişi, jandarmanın takibi sonucu 321 gram toz esrarla yakalandı.
SAMSUN 07.04.2022, 18:27
Samsun’da bir kişi, jandarmanın takibi sonucu 321 gram toz esrarla yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda E.D.’nin (30) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 321 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D., ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultunda serbest bırakıldı.