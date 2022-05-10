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Jandarma şüpheli araçta kaçak içki ve sigara ele geçirdi
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
SAMSUN 10.05.2022, 15:14
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Helvacalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 740 paket kazar sigara ve 4 litre kaçak viski ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.