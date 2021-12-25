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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına mama ile besledi.
SAMSUN 25.12.2021, 18:16
Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına mama ile besledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kızlan Jandarma Karakol ekipleri, Kızlan Mahallesi’nde havaların iyice soğuması ve yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını kendi imkanları ile aldıkları mama ile besledi. Ekiplerin hayvanlara yiyecek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.