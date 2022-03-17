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“İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. ve 12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 101. yılı münasebetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinde Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin konuşmacı olduğu “İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli düzenlendi.

SAMSUN 17.03.2022, 10:46
“İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. ve 12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulünün 101. yılı münasebetiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesinde Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin konuşmacı olduğu “İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aydın “Çanakkale Savaşı’nın Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi” başlıklı konuşmasında Çanakkale Zaferi’ne giden yolda destansı bir mücadelenin varlığına işaret ederek Mustafa Kemal’in tanınırlığının artmasını ve elde edilen zaferin Milli Mücadele’ye ilham kaynağı olmasını savaşın önemli sonuçları olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Yavuz Bayram, “Çanakkale’den Milli Mücadele’ye İstiklâl Şairimiz” başlıklı konuşma yaptı. Prof. Dr. Yavuz Bayram, konuşmasında Türk toplumunun Mehmet Akif’e hak ettiği teveccühü gösterme gerekçelerini hatırlatarak Akif’in, çağdaş aydınlardan çok farklı bir duyuşa ve duruşa sahip olduğunu vurguladı. Bayram, “Çanakkale Şehitleri’ne” şiiri ile İstiklâl Marşı’nda geçen birçok imgenin ortaklığına işaret ederek bu ruhun aynı ruh olduğunu belirtti.

Panelin yönlendiriciliğini üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Mediha Mangır, konuşmacı akademisyenlerin verdiği bilgilerden hareketle Millî Mücadele’yi aslında Çanakkale’de uyanan ruhun kazanmış olduğunu; Çanakkale’yi anlamadan Millî Mücadele’yi, Âkif’in Çanakkale Destanı’nı anlamadan da İstiklâl Marşı’nı anlamanın zor olduğuna işaret etti.

Türkçe Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin Çanakkale Türküsü ve İstiklâl Marşı’nı söyleyerek katkı verdikleri panelde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve çok sayıda öğretim üyesi ile öğrenciler hazır bulundular.

Yazar Sadık Yalsızuçanlar, OMÜ’lü öğrencilerle buluştu

Öte yandan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen ve Yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın konuşmacı olarak katıldığı "Edebiyattan İçeri, Sözün Gizemi" konulu söyleşi programı OMÜ AKM’de gerçekleştirildi. Yazar Sadık Yalsızuçanlar tarafından sunulan edebiyat söyleşisinde edebiyatın geniş bir çerçevesi çizildi ve "ne ararsan bulunur, derde devadan gayrı" sözüne atfen edebiyatın pek çok alanla ilişkili olduğu vurgulandı. Bu bağlamda edebiyatın tarih, felsefe, sosyoloji, dil, müzik, sanat ve sinemayla olan ilişkisi üzerinde örneklerle duruldu. Edebiyat tarihinden, tarihteki önemli edebi şahsiyetlerden örnekler verildi. Yazar, kendi eserlerine de göndermeler yaptı. Özellikle Demokrat Parti iktidarı yıllarında Ulaştırma ve Milli Eğitim Bakanlıkları da yapmış olan Samsun Milletvekili Tevfik İleri’den, onun kişiliğinde, çilesinden, fikirlerinden, hizmetlerinden ve örneklik teşkil eden ailesinden bahsetti.

Türk Edebiyatının önemli edebi temsilcilerinden özdeyişler aktaran Yalsızuçanlar, Mevlana’nın "Dost acı söyleyen değil, açıyı tatlı söyleyendir" Yunus Emre’nin"Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır" Hasan Harakani’nin "Dergahımıza gelene dinini, inancını sormayın. Onu yedirin, doyurun" sözlerini hatırlattı. Yalsızuçanlar, dostluk ve aşk kavramları üzerinde de durdu. Fethi Gemuhluoğlu’nun "Gerçek dost, öldürüleceğini bile bile dostunun yerine yatandır" sözünü yineledi ve "Bazı insanlarla yıllarca görüşseniz de birşey olmaz" dedi.

Yazar Yalsızuçanlar, Ömer Hayyam’a ait olmayan birçok rubainin ona aitmiş gibi gösterildiğini ve Hayyam’ın şiirlerinde kullandığı sâki ve meyhane metaforlarının yanlış yorumlanarak ona iftirada bulunulduğunu; kendisinin esasen üst düzey bir mutasavıf olduğunu örneklerde açıkladı. Program soru-cevap bölümü, teşekkür belgesi takdim töreni ile devam etti ve yazarın kitaplarını imzalaması ile nihayetlendi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Bekir Şişman, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. M. Said Kurşunoğlu, Yazarlık Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Tatar Kırılmış, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çıkla, Sınıf Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, öğrenciler ve edebiyata ilgi duyan çok sayıda davetli katıldı.

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