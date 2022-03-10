Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, "12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında okullar arası "İstiklâl Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler sırayla sahneye çıkarak İstiklâl Marşı’nı okudu. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Aslı Berra Bayram (Tekel İsmail Çolak İlkokulu), Mert Karış (Atatürk Ortaokulu) ve Eray İmamoğlu (Anadolu Lisesi) birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "101. yılını kutlayacağımız ‘12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ nedeniyle yapılan yarışmalar ilçemiz okullarındaki öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlılıklarını artırması, vatan, millet, bayrak sevgilerini pekiştirmesi bakımından çok önemlidir. Böyle yarışmalarda öğrencilerimizin vatana olan bağlılıklarını, gayretlerini, milli değerlerimizi nasıl benimsediklerini bir kez daha gördük” dedi.