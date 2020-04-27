Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100834
ALTIN
382.848
DOLAR
6.9918
STERLİN
8.6960
EURO
7.5692

“İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 100. YILINI KORONA VİRÜS NEDENİYLE EVLERİNDE KUTLAYAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN BİR YARIŞMA DÜZENLEYEN 19 MAYIS BELEDİYESİ YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

“İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMININ 100. YILINI KORONA VİRÜS NEDENİYLE EVLERİNDE KUTLAYAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN BİR YARIŞMA DÜZENLEYEN 19 MAYIS BELEDİYESİ YARIŞMADA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:09
1 Okunma
“İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması" ödülleri verildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı korona virüs nedeniyle evlerinde kutlayan öğrencileri kapsayan bir yarışma düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İlk ve ortaokul öğrencilerini kapsayan İstiklal Marşının on kıtasını ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve birincilere bisiklet ödülü verilirken, ikinci ve üçüncülere ise tablet ödülü verildi. Belediye Osman Topaloğlu, "100. yılını kutladığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencilerimize bir etkinlik olması açısından İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuma yarışması düzenledik. Dereye giren öğrencilerimizden ilköğretim öğrencimiz Tuana Sümeye Uslu 1’inci, ortaöğretim öğrencimiz Yunus Emre Tak 1’inci olarak bisiklet ödülünü almaya hak kazandı. İlköğretim öğrencimiz Havvanur Kurtuluş 2’nci, Ayşe İnan 3’üncü, örtaöğretim öğrencimiz Ayşenur Ayaz 2’nci, İclal Yazıcı ise 3’üncü olarak tablet ödülü almaya hak kazandı. Bizler de öğrencilerimizi ödülleriyle buluşturduk. Yarışmaya katılan diğer tüm öğrencilerimize ise katılım belgesi yanında kalem seti hediyemizi de evlerine göndermeye başladık .Güle güle kullansınlar" dedi.

19 Mayıs Belediyesi’nin düzenlediği “İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması"na yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi
Vulva kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemi
Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı
Atakum’da Nebiyan fasulyesi için alım garantili sözleşmeli tarım programı
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim