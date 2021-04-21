"İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması" başlıyor

İlkadım Belediyesi ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü nedeniyle “İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması” düzenliyor.

İlkadım Belediyesi, Milli Mücadele’nin simgesi olan İstiklal Marşı’nın çocuklar arasında daha iyi anlaşılması, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve sergilemelerine imkan sağlanması amacıyla, 2021 İstiklal Marşı Yılı etkinlikleri kapsamında tüm lise öğrencilerini bu yarışmaya katılmaya davet ediyor. Yarışmaya İstiklal Marşı’nın ilk 10 kıtasını okuyarak video ile kayıt altına alan tüm özel ve resmi lise düzeyinde öğrenciler okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olan yarışmanın; birincilik ödülü dizüstü bilgisayarı, ikincilik ödülü bisiklet, üçüncülük ödülü ise tablet olarak belirlendi.

"Büyük anlamlar taşıyan bir yarışma"

24 Aralık 2020’deki TBMM oturumunda bütün partilerin katılımıyla 2021 senesi “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan çok özel bir programla taçlandırdıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Akif’i mısralara sığdırmak veya sözle ifade etmek bence yetersiz olsa gerek. Bu vatan için canını göz kırpmadan veren, milletin yaşamış olduğu duyguları dile getiren Akif’imizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bu yarışmamız benim için çok büyük anlamlar taşıyor. Mehmet Akif Ersoy, ortak paydamızdır. Ülkesine sahip çıkan, ülkesi için canını veren ve herkese hitap eden ortak abidemizdir. Bunu yazılarıyla dile getirmiş ve kitaplarında nasihatlerini bizlere sırlamıştır. Çok kıymetli şairimizin belirttiği gibi; ’Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun, Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun’ Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın İstiklal Marşı yılı ilan etmesi bizim ve ülkemiz açısından büyük bir anlam ifade ediyor. Tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum. Bizler bu günleri yaşıyorsak eğer, vatanın her köşesinde bu vatan için canın veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde” dedi.