İstiklal Marşı SAMÜ’de konuşulacak

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) tarafından "İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel Kompozisyonu” başlıklı sempozyum düzenleneceği duyuruldu.

SAMÜ Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), milli şair Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, ilk kez 17 Şubat 1921 (1337) yılında Sebilürreşad’da yayımlanan, 12 Mart 1921’de Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından resmen kabul edilen İstiklal Marşı’nın, yazılışının ve resmen kabulünün 100. yılı vesilesiyle "İnşâ ve Meşrûiyet: İstiklal Marşı’nın Tarihsel Kompozisyonu” başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.

Online toplantı uygulaması üzerinden düzenlenecek olan sempozyum Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın açılış konuşması ile başlayacak ve ardından üç farklı program ile devam edecek. Sempozyumda öncelikle İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin tarihsel, siyasal ve toplumsal bağlamlarına dair kapsamlı bir analiz yer alacak. Belirli bir tarihsel bağlamda yazılmasının yanı sıra ortaya çıktığı bağlamın anlamını dönüştürme gücüne değinilecek ve istiklal, hak, iman, vatan, din gibi köklü kavramların “millet olma azmi” bağlamında nasıl yeniden inşa ettiğine odaklanılacak.

İkinci olarak İstiklal Marşı’nın diğer ulusların marşları ile karşılaştırmalı düzlemde analizi yapılacak. Son olarak ise program marş türünün edebî, tarihsel ve sosyolojik niteliğine dikkat kesilerek bir ulusun verdiği mücadelenin dilsel düzlemde meşrulaştırma gücünü irdeleyecek. Herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek sempozyuma online katılmak mümkün.