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İstanbul’dan çalınan otomobil Bafra’da yakalandı
SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE İKİZ PLAKA UYARISI VEREN OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI
SAMSUN 23.08.2020, 08:17
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Samsun’un Bafra ilçesinde ikiz plaka uyarısı veren otomobil çalıntı çıkınca polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye gör, bir benzinlikten yakıt alan 34 FM 091 plakalı otomobil, benzinlik sisteminde ikiz plaka uyarısı verdi.Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler tarafından yapılan çalışmada aranan otomobil, belediye caddesinde yakalandı. Otomobilde inceleme yapan ekipler aracın 9 Ağustos’ta İstanbul’dan çalındığı tespit etti. Otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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