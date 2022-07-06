İstanbul’dan Azerbaycan’a pedal çeviriyorlar

İstanbul’dan Azerbaycan’a bisikletle yola çıkan 2 arkadaş yaklaşık 2 bin 500 kilometre pedal çevirecekler.

Güçlü Yöntem, kendi gibi bisiklet tutkunu Rasim portakal ile sosyal medyadan tanıştıktan sonra birlikte Karadeniz turu yapmak için karar aldılar. Yöntem, İstanbul’a otobüsle giderek sosyal medyadan tanıştığı Rasim Portakal ile buluştu. İki kafadar bisikletleriyle yola çıkarak pedal çevirmeye başladılar.

İstanbul’dan yola çıkarak Sakarya, Karasu, Zonguldak, Kastamonu, Amasra üstünden Samsun’un Bafra ilçesine gelen bisiklet tutkunları Güçlü Yöntem ve Rasim Portakal’ın tek istekleri yollarda sürücülerin kendilerine saygı göstermeleri. Bisiklet tutunu Güçlü Yöntem, Ordu’dan sınıf arkadaşı olan ve Bafra’da görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Ekrem Albayrak’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bafra’dan ayrılan bisiklet tutkunları Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezdi.

52 Ordulu Gezgin

Ordulu gezgin Güçlü Yöntem, "İstanbul’dan yola çıktık. Sakarya, Karasu, Zonguldak, Kastamonu, Amasra üstünden Samsun, Ordu, Giresun, Batum Gürcistan, Azerbaycan olarak devam edeceğiz. Normalde 15 yaşından beri bisiklet kullanıyorum ama profesyonel olarak son 20 senedir yapıyorum. Doğayla iç içe bisikletle gezmek, görmediğimiz yerleri görüyoruz. Yeni yeni insanlarla tanışıyoruz. Yeni yerler görüyoruz. Gittiğimiz yerlerde insanlar bizi kucaklıyor. Onlarla iç içe oluyoruz. Daha önce ilk uzun turum Ordu’dan Gürcistan oldu. 2 kere Çanakkale’ye gittim. Karadeniz’in her yerini gezdim. Ordu merkezde kalıyorum. Evliyim 1 kızım var. Kızım 16 yaşında, o da bisikletli. Beni Ordu’da ’52 Ordulu Gezgin’ olarak tanırlar. Yollarda giderken özellikle biz bisikletliler olarak sürücülerden bize hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Sürücülerden tek isteğimiz artık yollarda bize saygı göstersinler. Trafikte biz de varız diyoruz" ifadelerini kullandı.

4 yıllık hayali

Rasim Portakal, "4 yıldır Karadeniz turu yapmak hayalim vardı. İş gereği çıkamıyordum. Topu topu 2 haftalık iznimiz oluyordu. Sağlık sorunların nedeniyle çalıştığım şirketten ayrılmak zorunda kaldım. Sağlığımı kazanmak için mücadele verdim. Sağlığıma yeniden kavuştum ve 4 yıl sonra hayalimi hayata geçirmeyi başardık. Biz rotayı Marmara, Karadeniz, Gürcistan Azerbaycan olarak belirledik. Çadır kampı atarak ilerliyoruz. Karadeniz insanı çok sıcakkanlı, çok mert ve cömert. Sağ olsunlar. Yeri geldiğinde bizleri evlerinde ağırlıyorlar. En büyük destekçimiz halkımız. Türk halkı sayesinde daha sağlıklı daha mutlu muhteşem tur yapıyoruz. Unutmayacağım turlardan bir tanesi oluyor. Ben şahsen 4 Akdeniz, Ege turları yaptım. 3 Çanakkale turu yaptım. Tek bisikletim var. Tek yürek olup çıktım yola, kazasız belasız devam ediyorum" dedi.