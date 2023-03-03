İşitme kaybında erken teşhis önemli

SAMSUN (İHA) – Kulak, Burun, Boğaz(KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, işitme kaybında erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir iletişimin temelini işitme ve konuşma fonksiyonlarının oluşturduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Nabi Bulut, “İşitememe ve arkasından gelişen konuşma problemleri, kişide toplumsal dışlanmaya kadar uzanan problemler oluşturmaktadır. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla erken tanının önemi ve bu konuda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır” dedi.

İletişimin günümüzün olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bulut, “Sağlıklı bir iletişimin temelini işitme ve konuşma fonksiyonu oluşturur. İşitememe ve arkasından gelişen konuşma problemleri kişide toplumsal dışlanmaya kadar uzanan problemler oluşturmaktadır. 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla erken tanının önemi ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Yenidoğan bebeklere işitme tarama testinin yapılmasının önemine dikkat çekilmektedir” diye konuştu.

İlk 6 ay önemli

Yenidoğan bebeklerde işitme problemi yaygınlığının binde 1-3 arasında olduğuna değinen Bulut, “Bu göreceli yüksek oran işitme kaybının erken teşhisi açısından son derece önemlidir. İşitme ve konuşma fonksiyonunun büyük oranda ilk 3 yaşta olgunlaştığı göz önüne alındığında; ilk 6 aya kadar varsa işitme kaybının erkenden belirlenip, problemin derecesine göre işitme cihazı veya koklear implant ile tedavi sağlandığında ileri yaşlarda telafisi mümkün olmayan sorun ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.