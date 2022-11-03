İş yeri kurşunlamaya 3 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

01 Kasım’da gece yarısı Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis, olayda kullanılan otomobilin plakası ve şahısların kimliklerini tespit etti.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Bafra girişinde otomobili durdurarak araçta bulunan O.T., N.Ş. ve M.P. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.