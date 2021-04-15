İpekdal: "Samsun’un Goturkey’de yer almasını sağladık"

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, "Turizm Geliştirme Ajansı(TGA) ile yürüttüğümüz ortak çalışmayla Samsun’un Türkiye’nin en bilinir turizm internet sayfası olan ‘Goturkey’de yer almasını sağladık" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Pandemi kurullarına uyularak yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, anıta çelenk sunuldu. Daha sonra konuşma yapan Adnan İpekdal, “Turizmin birçok getirisinin yanında maalesef güncel gelişmelerden anında olumlu veya olumsuz etkilenen bir sektör konumundadır. Bunu salgın döneminde birebir yaşamış bulunduk. Küresel salgın öncesi turist sayılarında 40 milyonun üzerine çıkarak kendi rekorumuzu kırmışken, maalesef salgınla birlikte tüm dünya gibi biz de ivmemizi kaybettik. Yine de bu yerinde sayma sürecini fırsata dönüştürme adına ilimiz özelinde çeşitli çalışmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

"Samsun’un Goturkey’de yer almasını sağladık"

Samsun’un somut olmayan kültürel mirasını kayıt altına almak için çalışmalar yaptıklarını, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak adına tanıtım çalışmalarında bulunduklarını belirten Adnan İpekdal, "Turizm Geliştirme Ajansı(TGA) ile yürüttüğümüz ortak çalışmayla Samsun’un Türkiye’nin en bilinir turizm internet sayfası olan ‘Goturkey’de yer almasını sağladık" diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.