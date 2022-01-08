İnşaattan düşen yaşlı adam ölümden döndü

Samsun’da bir inşaatın birinci katından düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 3 katlı binanın birinci katından düşen Mehmet Ali A.(68) yaralandı. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Ali A.’nın inşaatı gezmeye gidince düştüğü iddia edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.