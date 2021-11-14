İnşaat mühendisi meslek büyüklerine onur belgesi

SAMSUN (İHA) – İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından meslek yaşamında 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran meslek büyüklerine hizmet ve onur belgeleri ile plaket takdimi yapıldı.

Her yıl 19 İnşaat Mühendisleri Günü’nde gerçekleştirilen etkinlik pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamamıştı. Bundan ötürü etkinlik bu yıl Aralık ayı beklenmeden gerçekleştirildi. 2020-2021 yıllarının kutlamalarının birleştirildiği etkinlikte meslek yaşamında 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduran inşaat mühendisleri onurlandırıldı. Etkinlikte yaşça büyüklerin yanı sıra genç meslektaşlar da yer alarak destek verdi.

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, “Bu gece özel bir kutlama gecemiz. Mesleğimize yapmış oldukları hizmet ve katkılardan dolayı onlara çok teşekkür ediyorum. Ve çeşitli nedenlerle aramızda bulunamayan üyelerimizi kutluyor mesleğimize ve Odamıza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyor sağlık ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. Mesleğimiz, oldukça üretken ve zevkli bir meslek olmanın yanında, emek yoğun ve içerisinde tehlikeler, gurbet ve özlemlerde barındıran can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen kutsal bir meslektir. Bu bakımdan meslek yaşamlarımız içerisinde bizlerden zaman zaman ayrı kalmak durumunda olan daima bizlere destek olan eşlerimize ve çocuklarımızı da teşekkür etmemiz gerektiğine inanıyorum ve huzurunuzda kendilerine alkışlıyorum iyi ki varsınız” dedi.

Meslekte 25 yılını dolduran 8 kişiye, 40 yılın dolduran 13 kişiye, 50 yılını dolduran 4 kişiye ve 60 yılını dolduran 2 kişiye hizmet ve onur belgeleri ile plaket takdimi yapıldı.