İnşaat malzemeleri hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde inşaatın deposundan malzeme çalan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 hatta önce Fatih Mahallesi 2. Sokak’ta bulunan F.K’ye ait inşaatın deposundan 3 parça elektrik kablosu, 1 adet matkap, 1 adet elektrikli hızar, 1 adet beton vibratorü, 1 adet su motoru ve 2 adet demir kesme makası çalındı. İnşaat sahibi polisi arayarak durumu bildirdi. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kimliğini belirledikleri F.Y.’yi inşaattan çaldığı malzemelerle birlikte Büyük Cami Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.