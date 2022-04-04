İnşaat malzemeleri deposunda yangın

SAMSUN (İHA) – Samsun’da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın maddi zarara yol açtı.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki 10 katlı bir binanın zemin katında bulunan depoda meydana geldi. Çoğunluğu seramik olmak üzere inşaat malzemelerinin bulunduğu depo bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Depodan çıkan dumanlar çevredekilerce fark edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangına müdahale etti. Yangına üst katlara sıçramadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Hasar tespiti ve yangın sebebinin araştırılması için çalışma başlatıldı.